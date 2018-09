Dieter Bohlen: Jetzt lüftet er Carinas süßes Geheimnis!

Reddit this

Huch, das sind definitiv mal überraschende Neuigkeiten von Pop-Titan und seiner Carina. Seitdem Dieter " " für sich entdeckt hat, versorgt er seine treuen Followers immer wieder mit neuen Updates aus seinem gemeinsamen Leben mit seiner Liebsten. Die neuste Nachricht sorgt jetzt allerdings für besonders viel Aufsehen...

Dieter Bohlen: Liebes-Drama! Jetzt packt Carina aus!

Dieter Bohlen: Carina will als Model durchstarten

Wie Dieter nun in einem seiner neusten "Instagram"-Clips verrät, können seine Fans Carina zukünftig in ihrer neuen Rolle als Model bewundern. So berichtet Dieter, dass Carina zukünftig für "SOCCX" arbeiten wird. Ebenfalls beteuert er, wie stolz er auf seine schöne Frau ist. Mehr Liebe geht wohl kaum! Aber auch Dieters Fans zeigen sich von der Nachricht sichtlich begeistert...

Dieter Bohlen: Seine Fans freuen sich für Carina

Wie unter dem Video deutlich wird, sind Dieters Follower von der Nachricht absolut hin und weg. So kommentieren sie: "Ich trage auch nur soccx. ist schick und Qualität" sowie "So süß wie du deine Frau unterstützt und vor allem wie stolz du auf sie bist. Können sich viele Männer aber auch Frauen eine Scheibe abschneiden." Ehrliche Worte, die zeigen: Dieter und Carina sind ein absolutes Dream-Team! Mal sehen, wann es die ersten Fotos der zu sehen gibt. Wir freuen uns schon jetzt...