Dieter Bohlen: Jetzt packt er über Laura Müller aus!

Wie Dieter nun verrät, kann er absolut nicht nachvollziehen, warum so hart gegen Laura geschossen wird. So appelliert er an seine Fans: "Ihr sollt euch doch nicht immer so aufregen! Der Unterhaltungschef hat es schon ganz lange auf den Punkt gebracht: 'Laura hat keine Funktion bei DSDS.' Also alles cool mit Laura, alles kein Problem! Ich weiß auch gar nicht, warum ihr euch immer so aufregt." Ehrliche Worte, die zeigen: Dieter kann den ganzen Wirbel um Laura einfach nicht nachvollziehen. Ob der Pop-Titan allen Kritikern damit wohl den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können gespannt sein...