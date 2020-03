Dieter Bohlen: Jetzt packt er über Michael Wendler aus!

Jetzt ist es raus! Seit einigen Tagen machen die Gerüchte die Runde, dass Michael Wendler neues Mitglied der "DSDS"-Jury wird und den Platz von Xavier Naidoo einnimmt. Nun äußert sich erstmals dazu...

Wird Michael Wendler Teil der "DSDS"-Jury?

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, als bekannt gegeben wurde, dass " " aus der " "-Jury schmeißt. Der Sänger ist auf Grund einiger Aussagen in Ungnade gefallen und kann somit kein Bestandteil mehr des "DSDS"-Teams sein. Doch wie es heißt, soll schon in der nächsten Show ein neues Mitglied am Juroren-Pult sitzen. Wie weiter berichtet wird, soll niemand geringeres als Michael Wender als neuer Favorit für diesen Job gelten. Doch was ist dran an den Gerüchten? Dieter Bohlen verschafft jetzt Klarheit!

Dieter Bohlen äußert sich zu "DSDS"-Jury Gerüchten

Wie Dieter Bohlen nun gegenüber "Bild" erklärt, ist an den Spekulationen, dass neues Jury-Mitglied wird, absolut nichts dran. So erläutert er: "Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben!" Ehrliche Worte, die zeigen: Michael wird definitiv kein Bestandteil der Talent-Show. Wer stattdessen den Platz von Xavier einnehmen wird? Wir können gespannt sein...

