Dieter Bohlen: Jetzt packt er über Sarah Lombardi aus!

Es ist DIE -Sensation des Jahres! wird ab sofort in der "Supertalent"-Jury neben und sitzen. Am Samstag feierte die ehemalige " "-Finalistin ihren Einstand.

Dieter Bohlen lobt Sarah Lombardi

Während der Dreharbeiten kommt Dieter aus dem Schwärmen über seine neue Kollegin gar nicht mehr raus. "Sarah ist jetzt dabei!!! Alles toll gelaufen am ersten Tag beim Supertalent", teilt er seinen Fans via mit. In seiner Tagesschau plaudert der Poptitan noch weiter über Sarah. "Gar nichts hat sich verändert. Sarah sieht noch aus wie 2011", stellt er erstaunt fest. Damals nahmen sie und ihr Ex-Mann Pietro bei "DSDS" teil, schafften es beide ins Finale. Was jedoch kaum einer weiß: Sarah versuchte ihr Glück schon viel früher. "Mit 14 war ich schon Mal beim 'Supertalent'", erzählt sie in dem kurzen Clip.

Sarah Lombardi: Herber Tiefschlag nach Supertalent-Debüt!

Sarah Lombardi freut sich auf die Herausforderung

Damals hätte Sarah wohl nicht gedacht, dass sie eines Tages sogar mal in der Jury sitzen wird. Die Sängerin ist Dieter für die Chance unglaublich dankbar. "Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Denn so wie bei bisher jeder Herausforderung in meinem Leben bin ich immer stärker, erwachsener und selbstbewusster geworden", schreibt sie unter Dieters Post. Wer sich selber von Sarahs Jury-Qualitäten überzeugen will, muss nicht mehr lange warten. Ab dem 14. September strahlt die neuen Folgen aus.

Kürzlich überraschte Sarah Lombardi mit Pony. Den neuen Look seht ihr im Video: