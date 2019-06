Dieter Bohlen: Jetzt packt er über sein Vermögen aus!

Reddit this

ist dick im Geschäft! Er landet nicht nur einen Hit nach dem anderen, sondern sitzt auch seit Jahren in der Jury von "DSDS" und " ". Klar, dass sich über die Jahre reichlich Geld angesammelt hat...

Dieter Bohlen: Es reicht! Jetzt platzt ihm der Kragen

Dieter Bohlen: "Das ist totaler Quatsch!"

Die "BILD"-Zeitung berichtete kürzlich, dass der Poptitan mittlerweile ein Vermögen von 250 Millionen Euro besitzt. Doch diese Behauptung wollte Dieter auf keinen Fall so stehen lassen. "Immer wieder entstehen neue Fake- , und die werden immer wieder wiederholt und irgendwann glauben die Leute sie", sagte er in seiner "Tagesschau". "Leider haben die auch geschrieben, dass ich 250 Millionen Euro auf meinem Konto habe. Das haben die abgeschrieben aus so einem Managermagazin, die sich das einfach ausgedacht haben. Das ist ein totaler Quatsch. Schön wäre es!"

Doch Dieter hätte da einen Vorschlag, um sein Vermögen etwas aufzustocken. "Noch schöner wäre es, wenn das Managermagazin mir den Rest dazugeben würde, dann wäre ich auch dankbar, dann stimmte das und dann dürften die das auch schreiben", schlug er vor. Wie viel ihm noch zu den 250 Millionen fehlt? Das verriet der Musikproduzent leider nicht…