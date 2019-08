Dieter Bohlen: Jetzt platzt ihm der Kragen!

Reddit this

Jetzt platzt Dieter Bohlen der Kragen! Die DSDS-Kritik der letzten Tage will der Pop-Titan nicht auf sich sitzen lassen.

Endlich geht es wieder los! Die ersten Castings für „Deutschland sucht den Superstar“ laufen bereits – allerdings nicht auf Hochtouren. In Bremen sollen sogar nur 20 Bewerber erschienen sein. Droht etwa das Aus?

Dieter Bohlen: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

Dieter Bohlen platzt der Kragen

Auf erklärt nun, wie es dazu kommen konnte. „Dieses Jahr haben sich doppelt so viele Leute beworben. Die kommen aber übers Internet, über die ganzen viralen Dinger. Das ist nicht mehr so wie früher, dass sie auf die Plätze gehen", stellt der Pop-Titan klar. „Deutschland sucht den Superstar ist die erfolgreichste Casting-Show!“

Die Nachfrage ist scheinbar also immer noch sehr groß. Auch bestätigte bereits, dass DSDS immer noch sehr beliebt ist. „Die Bewerberzahl übertrifft die der letzten Staffel – was auch an der großartigen Jury und ihrer Beliebtheit liegt!“