Dieter Bohlen: Jetzt spricht er über die Liebes-Krise mit Carina

Erst kürzlich sorgten Fremdknutsch-Fotos von für Schlagzeilen. Kriselt es etwa zwischen dem Poptitan und seiner Langzeitfreundin Carina? Jetzt nimmt er erstmals zu den Gerüchten Stellung.

Dieter Bohlen: Knutschfotos mit einer anderen Frau aufgetaucht!

Dieter kann über die Gerüchte nur lachen

In seiner "Tagesschau" auf spricht Dieter Klartext. "Ich habe heute Morgen mal wieder richtig gelacht. Carina hatte sich den Gag gemacht und ein paar Yellows mitgebracht." Prompt hält er ein Magazin mit der Coverzeile "Neues Liebes-Drama? Skandal-Video! Dieter küsst eine andere" in die Kamera. "Da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Ich habe meine Co-Jurorin auf die Wange geküsst. Deutschland liegt in Tränen. Halbmast geflaggt. Ich habe meine Mitjurorin auf die Wange geküsst", macht er sich über die Zeitschrift lustig. "Leute, lasst euch nicht veräppeln. Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, guckt auf Instagram - und ihr wisst immer wie die Musik spielt."

Dieter Bohlen: Body-Geheimnis gelüftet! So hält er sich fit

Liebes-Wochenende mit Carina

Scheint als wäre mit seiner Langzeitfreundin alles in Ordnung. Zum Beweis postete er wenige Stunden später ein Bild von Carina im sexy Bikini am Strand. Die beiden haben gerade zu ihrem Geburtstag ein romantisches Wochenende auf Mallorca verbracht.

Erst kürzlich schwärmte er gegenüber "Bunte": "Carina hilft mir, wo sie nur kann: Sie macht mein Büro, kümmert sich um meine Meetings, Shows, Verwaltung. Sie stärkt mir überall den Rücken, indem sie mir viele Dinge abnimmt." Und er? "Ich versuche, der liebste Mann der Welt zu sein, auf den sie sich verlassen kann." Von Liebes-Krise also keine Spur...