Dieter Bohlen: Jetzt wehrt er sich gegen Thomas Gottschalk

Dieter wehrt sich gegen Thomas

In seiner Instagram-Story teilt Dieter den Screenshot eines "Bild"-Artikels, in dem Thomas zitiert wird. "Dieter ist Geschichte, ich bin Legende", ist dort zu lesen. "Super sympathisch der Mann"; feuert Bohlen zurück. "In der Welt der Egomanen spielt er einer eigenen Liga." Autsch!

Auch in der Kommentarspalte auf seinem Instagram-Account legt der Pop-Titan nach! "Der erzählt seit Jahren Lügen über mich. Wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste, kann der einpacken", verrät er einem Fan.

In den vergangenen Tagen stichelte Gottschalk immer wieder gegen Bohlen. Ob der "Modern Talking"-Star wohl jemals verraten wird, welche dunklen Geheimnisse der 70-Jährige hat...?