Dieter Bohlen: Klartext zum Wendler-Skandal! So geht es bei DSDS weiter

Das hat Dieter Bohlen in 18 Jahren DSDS wohl auch noch nicht erlebt: Der Recall beginnt morgen - doch von Neu-Juror Michael Wendler fehlt jede Spur. Der Schlager-Star soll sich noch in Miami aufhalten. Warum er heute nicht wie geplant in Frankfurt landete - derzeit unklar.

Der Pop-Titan lässt sich von seinem abtrünnigen Kollegen jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Bei Instagram meldete er sich jetzt zu Wort und konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Der Wendler lässt sich nicht lumpen. Es ist genauso, wie wir es erwartet haben. Deswegen ärgert mich gar nichts."

Dieter Bohlen: So geht es bei DSDS weiter

Offenbar ist Pünktlichkeit nicht unbedingt Michael Wendlers Kernkompetenz. Schon bei der DSDS-Pressekonferenz tauchte er mit Verspätung auf. "Jetzt kommt er wahrscheinlich gar nicht oder zu spät. Wir machen morgen den Recall zu dritt. Aber gar nicht schlimm. Wie sagt er immer? EGAL!", spottet Dieter Bohlen.