Dieter Bohlen: Knallharte Abrechnung! Jetzt platzt ihm der Kragen

ist eigentlich ein Erfolgsgarant. Seit 2002 sitzt er in der Jury von " ". Früher schafften es die Gewinner auf Anhieb an die Spitze der Charts. Doch das war einmal...

Dieter Bohlen spricht Klartext

Der letzte Gewinner Davin Herbrüggen landete mit seinem Song "The River" gerade mal auf Platz 34. Dieter sieht die Schuld nicht an der Show, sondern an dem aktuellen Musikgeschäft. "Es ist schwer in einem Markt, wo fast 80/90 Prozent der Nummern in den Charts nur noch Autotune sind, wo kaum noch natürliche Stimmen zu hören sind. In einem Markt, wo in Hamburg nur noch vor knapp 4000 Zuschauern singt und die Tournee von auch nicht mehr gut läuft… Daran sieht man: Für große Stimmen ist im Moment nicht die Zeit", erklärt er gegenüber .

Dieter Bohlen verteidigt "DSDS"

Trotzdem kann Dieter den Vorwurf nicht hinnehmen, dass aus seinen Gewinnern nie etwas wird. "Das kann ich so nicht unterschreiben. geht immer noch auf Tournee und hatte kürzlich drei Nummer 1 Hits", stellt er klar. Im Endeffekt sieht der Popotitan "DSDS" als eine Plattform, um Bekanntheit zu erreichen. Wie es danach weitergeht, liegt nicht in seiner Hand. " Wir können jemanden an den Start schicken und ihm eine Aufmerksamkeit geben, die er nirgendwo kriegt. Den weiteren Weg muss er alleine laufen."

