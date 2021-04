Dieter Bohlen: Krasse Beichte - Kehrt er Deutschland für immer den Rücken?

Wandert Dieter nach Mallorca aus?

Auf seinem Instagram-Account verrät Dieter, dass er sich vorstellen könnte, auf Mallorca zu leben. "Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, wenn ihr im Urlaub seid. Man denkt sich dann ja oft, ob man nicht hierherzieht. Mallorca ist wirklich ein Traum. Ich bin sowieso so oft hier und wenn man dann hier sitzt und überlegt, dass in Deutschland schlechtes Wetter ist und wer weiß was", erklärt er.

"Da überlegt man sich wirklich, ob man nicht mal hierherziehen will. Für ein Jahr oder zwei. Es wirklich wunder-, wunderschön, die Insel. Hat auch leise Seiten, nicht nur so Sauf-Ballermann-mäßig. Die Insel ist einfach bombastisch", schwärmt Dieter. Ob er sich den Mallorca-Traum wirklich erfüllen wird? Wir dürfen gespannt sein...