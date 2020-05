Dieter Bohlen: "Let's Dance"-Hammer! Ist er in der nächsten Staffel dabei?

Letzten Freitag konnte sich Lili Paul-Roncalli im großen "Let's Dance"-Finale gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Doch wer wird in ihre Fußstapfen treten? Etwa Poptitan ?

Dieter Bohlen: Foto aufgetaucht! So erwachsen ist Sohn Maurice

Dieter Bohlen zeigt sein Tanztalent

Auf veröffentlichte Dieter jetzt ein kurzes Video, in dem er mit Freundin Carina ein flottes Tänzchen zu "Turn Around" von Bonnie Tylier hinlegt - Hüftschwung und Drehungen inklusive! Ist das etwa die Bewerbung für die nächste Staffel von "Let's Dance"?

Motsi Mabuse wünscht sich Dieter Bohlen bei "Let's Dance"

Jurorin ist jedenfalls hin und weg. "Woww we are ready, Dieter! 'Let's Dance' is waiting", kommentiert die Tänzerin das witzige Video. Dieters Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. "Never ever. Ich kann es nicht", stellt er klar. Doch Motsi gibt die Hoffnung noch nicht auf. "Wir haben top Tanzlehrer." Ob sie Dieter wohl doch noch überzeugen kann? Unterhaltsam wäre es allemal...

Mager-Schock bei Dieter! Die alarmierenden Bilder seht ihr im Video: