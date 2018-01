Dieter Bohlen macht sich Gedanken über seine Beerdigung

Da staunten die Zuschauer von DSDS nicht schlecht! Denkt Dieter Bohlen etwa schon über den Tod nach? Als der Bestatter Nelo Novosel vor der Jury singt, schwirren dem Pop-Titan plötzlich ganz düstere Gedanken im Kopf herum.

„Was ist denn gerade angesagt?“, will Bohlen wissen. Dann verrät er auch direkt, was er sich für einen Sarg wünscht. „Ich hätte gern Bongossi (harte und beständige Holzart, Anmerkung der Red.) Das hält doch für immer. Sonst kommen gleich die Würmer und durchbohren mich“, witzelt er. Müssen wir uns etwa Sorgen machen?

Der Juror gibt Entwarnung. „Ich bin ja in der Jury, um lustiges Zeug zu fabrizieren. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Särgen, das war improvisiert“, erklärt er gegenüber „BILD“. Das Bongossi Holz kenne er übrigens nur, weil seine Brücke im Garten aus dem gleichen Material gebaut ist. Bohlen ist immer noch in bester Verfassung und verschwendet keine Gedanken an den Tod. „Ich bin fit. Und da meine Eltern fast 90 sind und noch jeden Tag acht Kilometer laufen, mache ich mir keine Sorgen“, erklärt er.