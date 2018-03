Dieter Bohlen: Mega Baby-Überraschung!

Dieter Bohlen könnte bald wieder ein Baby im Arm halten - der Poptitan soll nämlich Patenonkel werden. Zumindest wenn es nach DSDS-Kandidatin Monique Simon (22) geht...

Die „DSDS“-Sängerin wird überraschend Mama. Und Dieter Bohlen spielt dabei eine ganz besondere Rolle..

Vorjahres-Achtplatzierte Monique Simon (22) erwartet ein „DSDS“-Baby. Während der letzten Kandidaten-Tour wurde der Bohlen-Liebling der vergangenen Staffel überraschend schwanger. „Wenn Dieter Taufpate werden möchte, bekommt mein Kind seinen Namen“, verspricht die werdende Mama in "Closer".

Wir sind Sicher in Zürich gelandet Nach 3 Jahren mal wieder Waldshut besuchen Euch ein schönes Wochenende Posted by Monique Simon on Samstag, 3. März 2018

In wenigen Wochen ist es endlich so weit: „Meine Freundinnen bereiten schon eifrig unsere Baby-Shower-Party vor“, sagt Monique Simon und streicht glücklich über ihren Schwangerschaftsbauch. Sie ist im siebten Monat...

Was hat Dieter Bohlen mit Moniques Baby zu tun?

Gezeugt wurde der Nachwuchs im vergangenen Jahr während der Kandidaten-Tour von „Deutschland sucht den Superstar“ (samstags, 20.15 Uhr, RTL). „Dass ich überhaupt dabei war, habe ich auch Dieter Bohlen zu verdanken. Er war mein Fürsprecher und Förderer“, erinnert sich Monique. Deshalb möchte sie dem Pop-Titan ein ganz besonderes Angebot machen: Sollte Dieter Taufpate werden, wird ihr Baby – sofern es ein Junge wird – seinen Namen bekommen.

„Es wäre jetzt nicht der hipste Name. Das gebe ich zu. Aber Dieter ist einfach der coolste Typ im TV, und für mein Kind wäre es eine Ehre.“ Und was sagt der werdende Papa dazu? Gar nichts, zumindest nicht offiziell: Die Musikerin will ihn (noch) nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Interessant ist allerdings, dass Monique eigentlich immer als Single galt. CLOSER berichtete zuletzt von einem verhängnisvollen Flirt mit „Bachelor“ Oliver Sanne (31) – vor ungefähr sechs Monaten...