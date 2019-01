Dieter Bohlen: Mega Verkündung für DSDS 2019!

verrät in einem Video: "Jeden Tag fragt ihr: 'Sitzt er in der nächsten Jury bei oder nicht?' Leute, ich würd's euch gerne sagen, aber es ist noch nicht entschieden. Ihr werdet aber die ersten sein, die es wissen. Es geht immer nur hin und her, und der sagt dies, der andere das."

Dieter und Pietro sind gute Freunde

Klingt ganz so, als würden da tatsächlich ernsthafte Verhandlungen laufen! Schon für 2018 wurde als heißer Jury-Favorit gehandelt, dann wurde aber doch Mousse T. für den männlichen Jury-Part ausgewählt. Fest steht: Als ehemaliger DSDS-Gewinner würde Pietro jede Menge Expertise mitbringen. Und ein Zuschauer-Liebling ist er sowieso.

Auch Dieter ist offenbar ganz und gar nicht abgeneigt, mit Pietro in Zukunft wieder enger zusammenzuarbeiten. Er stellt klar: "Aber ansonsten: Pietro kommt oft zu mir in meine Sendungen, zum Supertalent, zu DSDS, sitzt in der Garderobe, frisst mein Eis weg. Dafür bekomme ich immer seine tollen Caps. Einfach ein super Typ! Vielleicht mache ich auch wieder was musikalisch was mit ihm." Zeit hätte Dieter Bohlen ja: zuletzt trennte er sich von gleich drei seiner Künstlerinnen. Zuerst von , dann von , und kürzlich auch von .

Dieter und Pietro verbindet anscheinend eine enge Freundschaft. Mal abwarten, ob die beiden bei DSDS 2019 noch mehr Zeit gemeinsam verbringen können...