Dieter Bohlen: Mega-Zoff hinter den "DSDS"-Kulissen! Insider packt aus

Farian wollte damals ein Album mit ihm rausbringen vor dem Finale. "Das hat nicht nur RTL geärgert. Ich hätte natürlich gern mit Bohlen gearbeitet. Er war damals der Top-Produzent Nummer eins in Deutschland. Egal, was er angefasst hat, es ging auf Nummer eins." Doch dann kam alles anders und Daniel wurde aus der Sendung gewählt. "Manchmal frage ich mich schon noch, was gewesen wäre, wenn ich damals DSDS gewonnen hätte", fragt sich der Sänger heute. Die Antwort wird er wohl nie erfahren...

