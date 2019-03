Dieter Bohlen: Fieser Angriff von Namika!

Was hat nur gegen Namika? Der Poptitan lässt kein gutes Haar an der Sängerin. Immer wieder lästerte bei "DSDS" über ihre Stimme. Grund für den Zoff: Angeblich lehnte sie schon mehrfach den Job als Jurorin ab.

Namika: "Du Titan der Vollplayback-Auftritte"

Via machte Namika jetzt ihrem Ärger Luft. "Ich habe dreimal Nein gesagt, weil ich niemals mit so einem talentfreien Menschen in einer Jury sitzen werde. Ich kann nicht verstehen, warum dort sitzt", wetterte sie. Doch damit nicht genug! "Dieter, du bist doch schon 70. Jetzt geh' mal langsam in Rente und verschone uns mit deiner nicht vorhandenen Expertise als Juror, du Titan der Vollplayback-Auftritte. (...) Wir brauchen Vorbilder für die Jugend und keinen 70-jährigen Vollhorst, der zeigt, wie man Schwächere erniedrig", schimpfte sie weiter.

Dieter Bohlen: Er sucht nach einer neuen Frau

Kommt es zur Versöhnung zwischen Dieter und Namika?

Unter dem Hashtag #DieterBohlenBoykott veröffentlichte sie bereits zahlreiche Wut-Nachrichten an den Musikproduzenten. So schrieb sie beispielsweise: "Du sollst endlich damit aufhören, mich oder meine Songs abwertend im öffentlichen darzustellen. Und du sollst generell in Rente gehen. Das kann sich ja keiner mit anschauen, wie du mit den Juroren und Kandidaten umgehst." Die Sängerin will mit der Aktion weitermachen, bis Dieter oder " " sich persönlich bei ihr meldet. Lässt sich nur hoffen, dass Dieter und Namika sich bald aussprechen - und der Streit zwischen den beiden nicht komplett eskaliert...