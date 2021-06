Dieter Bohlen: Nachfolger für DSDS“ & „Das Supertalent“ enthüllt!

Die brodelnde Gerüchteküche um die Nachfolge von Dieter Bohlen nimmt auch in den letzten Tagen nicht ab. Zuletzt kam ans Licht, dass auch Veronika Ferres eine heiße Kandidatin im Rennen um den "Supertalent"-Posten von Dieter Bohlen ist! Erste Showluft schnuppere sie bereits 2020 als Teilnehmerin bei "The Masked Singer". Wie „Bild“ aus exklusiven Produktionskreisen erfahren haben will, buhlt RTL um die Schauspielerin und Ehefrau von „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer. Bislang hat Veronika Ferres das Angebot einer Nachfolge allerdings noch nicht angenommen!

