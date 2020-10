Dieter Bohlen: Neue Attacke gegen den Wendler!

Der Wendler ist weg, sein Jury-Platz bei DSDS wird leer bleiben. Und seine Ex-Kollegen? Die können sich fiese Seitenhiebe nicht verkneifen. Allen voran Dieter Bohlen...

Zu einem DSDS-Dreh versammelten sich die verbliebenen drei Juroren nun auf einem Bauernhof und drehten eine Runde durch den Stall. Vor einem Kuhgatter holte der Pop-Titan sein Smartphone heraus, machte ein Video und kommentierte in Richtung der Kühe: "Laura? Alle am Start. Und das ist Michael. Die Kuh mit dem dicksten Euter." Ganz schön fies! Für den Witz erntete er schallendes Gelächter von Maite Kelly und Mike Singer. Wirkt so, als seien sich die drei einig...

Die DSDS-Jury spottet über den Wendler

Auch Mike Singer hielt mit hämischen Kommentaren nicht hinterm Berg. "Unsere neuen Jury-Kollegen. Wen haben wir denn hier? Hallo Micha", spottete er.

Und Maite Kelly? Die repostete die Videos in ihrer eigenen Instagram Story. Das kann man wohl als Zuspruch werten...