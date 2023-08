Dieter Bohlen: Neue Details enthüllt! Der Streit eskaliert

Es ist eigentlich ein ziemlich trauriges Jubiläum. Vor allem für die unzähligen Fans weltweit: Seit 20 Jahren geht Modern Talking nun schon getrennte Wege. Und das zum zweiten Mal. Der erste Schlussstrich wurde bereits 1987 gezogen, doch dann rauften die beiden Sänger sich für ihre untröstliche Anhängerschar noch mal zusammen. Der Zweck-Frieden hielt allerdings nicht sehr lange. "Ich muss euch sagen, mit Modern Talking ist es vorbei", verkündete Dieter Bohlen völlig überraschend im Juni 2003 vor 24.000 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion das endgültige Aus des kultigen Duos. "Thomas und ich haben uns einfach überlegt, dass wir in Zukunft wieder getrennte Wege gehen."

Nur fünf Jahre nach der Wiedervereinigung reichten die Streithähne erneut die Scheidung ein, und das mit einem lauten Knall. Sogar vor Gericht zofften sie sich, Dieter packte in seiner Autobiografie gnadenlos über Thomas aus – und der schlachtet in Interviews und Talk-Shows (wie kürzlich in der neuen Sendung von Bohlen-Ex Verona Poth) immer wieder die zerrüttete Beziehung zum Ex-Partner aus. Und so gingen, mit wechselseitigen Sticheleien und strikter Vermeidung persönlicher Kontakte, zwei Jahrzehnte ins Land. Eigentlich sollten die beiden mittlerweile ja in Würde ergraut sein, doch von Altersmilde kann keine Rede sein, im Gegenteil: Zur Feier des runden Trennungs-Jubiläums steigen Dieter und Thomas erneut in den Ring, um einander verbal so richtig auf die Nasen zu hauen.

Den Auftakt machte Thomas Anders in seinem Podcast "Modern Talking – Einfach anders". Auf die Frage, ob sein einstiger Bandkollege die berühmten Lieder eigentlich selbst gesungen habe, erwiderte Thomas vielsagend: "Eigentlich weiß das ja nur Dieter Bohlen." Um süffisant hinzuzufügen: "Also, bei mir im Studio hat der noch nie gesungen." Klar, dass der Poptitan das nicht auf sitzen lässt: Auf Instagram holte er zum Gegenschlag aus, keilt auf typische Dieter-Art zurück: "Er sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen 'Modern Talking'-Song gesungen – das stimmt, er hatte nämlich gar kein Studio." Sie hätten damals ihre Hits in anderen Studios aufgenommen. Aber er habe sehr wohl gesungen – "im Gegensatz zu ihm". Denn Anders habe nie "einen einzigen Ton dieser hohen Chöre" herausgebracht. Sie hätten es mal ausprobiert, so Dieter hämisch, aber: "Er konnte es nicht". Und dann holt er noch mal richtig aus: "Er stellt sich überall, auf alle Bühnen, im Fernsehen, überall hin und singt 'Cherry, Cherry Lady', aber er kann es gar nicht." Es sei eine "absolute Lüge", dass Thomas Anders Wesentliches zu Modern Talking beigetragen hätte. Vielmehr habe er, Dieter, die Lieder komponiert, getextet und produziert. Kaum denkbar, dass Thomas nicht auf diesen Tiefschlag reagiert. Vermutlich ist er schon dabei, noch härtere Bandagen anzulegen. Man darf also gespannt sein auf die nächste Runde im Bohlen-Anders-Beef…