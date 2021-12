Dieter Bohlen: Neues Glück! Jetzt soll es jeder wissen!

"6. August 2022 in der Rheinaue Bonn mit vielen Stars, die eure Lieblingslieder singen. Ich bin Special Guest und werde meine Songs performen!!!", offenbart Dieter Bohlen nun gegenüber "ARD"-"Brisant" und ergänzt: "Mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen. Ich auch, ich singe schön 'Modern Talking' und so weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Ob Dieter uns im nächsten Jahr wohl mit noch mehr Auftritten überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Auch ein TV-Comeback ist nicht unwahrscheinlich! So machte Pietro Lombardi bereits des Öfteren die Ankündigung, dass er sich gemeinsame Showprojekte mit Dieter wieder gut vorstellen könnte...