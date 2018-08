Da wird der Pop-Titan doch glatt zum Bussi-Bohlen: Seit knapp zehn Tagen dreht der Star-Juror mit (61) und (40) in Bremen die ersten Folgen für „ “. Dort erwischte "Closer" (64) umgeben von zahlreichen weiblichen Fans, die sogar auf Tuchfühlung gehen. Oha! Was wohl Dieters Carina (34) dazu sagt...?

Dieter Bohlen: Knutschfotos mit einer anderen Frau aufgetaucht!

Na, das nennt man echte Fan-Nähe: In einer Dreh-Pause von „Das Supertalent“ schleicht sich Dieter Bohlen nämlich nicht etwa fix vom Set Richtung Garderobe, sondern dreht sich um, steht auf und ruft ins Publikum: „Wer von euch Mädels folgt mir denn alles bei ? Diejenigen dürfen nach vorne kommen und erhalten eine Umarmung und einen Kuss!“ Bohlen zum Anfassen! Dass er aber so viele Kuss-Einlagen hinlegen muss, hätte der Star-Juror dann doch nicht gedacht. „Ich kam aus dem Küssen gar nicht mehr heraus“, schildert er wenig später "Closer".

Dieter Bohlen ist ein Frauenschwarm

Kein Wunder: Dieter Bohlen schaffte es bei Instagram in wenigen Wochen von null auf hundert – besser gesagt auf eine halbe Million Follower. Und denen will er natürlich auch etwas bieten: „Ich war immer jemand, der seine Fans geliebt hat. Ich mache gern Fotos mit ihnen. Nur wussten das ja nur diejenigen, die mich zufällig irgendwo treffen. Durch Instagram kann ich meine Fans abholen, wo immer sie sind“, erklärt er. Und daher möchte der Pop-Titan auch diejenigen kennenlernen, die ihm tagtäglich zuschauen und Likes geben. „Manche Leute sind verrückt, verfolgen meine Karriere fast von Anfang an. Das rührt mich dann natürlich auch und ich möchte einfach nur Danke sagen.“ Und genau das erlebten seine Follower vergangene Woche live im „Supertalent“-Studio...

Freundin Carin spricht Klartext

Doch was sagt seine Freundin Carina über diesen Kuss-Kontakt: Ist sie da nicht eifersüchtig? „Nein“, sagt sie, als "Closer" sie später hinter den Kulissen trifft. „Ich kann ihm da zu einhundert Prozent trauen. Ich bin gern backstage, weil auch unsere jüngsten Kinder gern hier sind und Papa bei der Arbeit zuschauen. Und ich freue mich, dass er Spaß an Social Media hat, und den teilt auch unsere ganze Familie“, versichert Carina. Stimmt: Sie selbst ist auch öfter mal auf Dieters Fotos und in seinen Videos zu sehen, ein eigener Account von Carina ist aber nicht geplant, sie hilft ihrem Dieter aber gern bei seinen Postings.

Doch am „Supertalent“-Set greift noch eine andere für Dieter zur Kamera und hält Szenen für seinen Insta-Account fest: Sylvie Meis! Sie sitzt nach sieben Jahren wieder in der Jury der Castingshow. „Es ist toll, wieder hier zu sein – und dann noch an der Seite von Dieter, der mich damals entdeckt hat. Er, Bruce und ich werden noch für viele Verrücktheiten und Spaß in der Staffel sorgen“, erklärt sie in "Closer". Na Hauptsache, sie halten auch alles auf Instagram für uns fest...