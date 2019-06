Dieter Bohlen: Pöbel-Attacke! Jetzt platzt ihm der Kragen

hat seit längerem für sich entdeckt. Immer wieder versorgt er seine Fans mit lustigen Videos von seiner "Tagesschau". Doch in seinem aktuellsten Clip schlug er ernstere Töne an...

Dieter Bohlen: Es ist aus! Der Poptitan bestätigt die traurige Neuigkeit

Dieter Bohlen: "So eine Scheiße veröffentlichen wir nicht!"

Dieter gehen die ständigen Kritiker ziemlich auf den Senkel. "Nervt euch dieser Klugscheißer-Modus bei den Leuten eigentlich auch immer mehr so? Wenn sie hinterher immer alles gewusst haben. Irgendwie ist es immer dasselbe", meckerte der Poptitan."Mit Pietro hatte keiner gerechnet. Als ich den Titel 'Call My Name' abgegeben habe, hat die Schallplattenfirma gesagt: 'So eine Scheiße veröffentlichen wir nicht!' Als es dann Nummer 1 war, haben sie es natürlich alle vorher gewusst."

Dieters Botschaft an die Fans: "Leute, lasst euch doch nicht entmutigen, wenn irgendwelche Leute was erzählen. Die haben keine Ahnung! Meckern kann jeder. Alle wissen immer, warum was nicht klappt oder scheiße ist. Es gibt kaum Leute, die sagen: 'Ja, wir ziehen das durch.' Ich hasse diesen Klugscheißer-Modus!"