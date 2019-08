Dieter Bohlen & Sarah Lombardi: Sie lassen die Bombe platzen!

Reddit this

Sarah Lombardi und Dieter Bohlen sitzen diese Staffel gemeinsam in der "Supertalent"-Jury. Doch damit nicht genug...

und haben momentan einiges um die Ohren. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Das Supertalent". Doch nicht nur die Kandidaten werden dieses Jahr ihr Können unter Beweis stellen...

Sarah Lombardi und Dieter Bohlen lassen die Bombe platzen

Sarah und Dieter wollen ein gemeinsames Duett während der Show performen. Jetzt gab der Poptitan auf seinem -Account eine kleine Kostprobe aus den Proben. Die beiden werden die " "-Hymne "We Have a Dream" singen. Doch so richtig rund läuft es noch nicht. "Hallo bei Dieter Tagesschau. Hier unsere erste Probe....oder zweite oder dritte ...", kommentierte er den kurzen Clip. "Oder vielleicht doch die 989... aber egal es hat Spaß gemacht", fügte Sarah lachend hinzu.

Sarah Lombardi: Haar-Knaller! Sie überrascht mit neuer Frisur

Begeisterung bei Dieters Fans

Den Fans gefällt's trotzdem. "Gänsehaut pur", urteilte ein Follower. Ein anderer lobte: "Dieter, das hört sich megamäßig an. Ihr beiden seid ein Traum-Duo." Bis die Zuschauer das fertige Duett hören dürfen, wird es jedoch noch etwas dauern. Am 14. September startet die neue "Supertalent"-Staffel.

Bei Dieter purzelten in letzter Zeit einige Kilos. Die erschreckenden Bilder seht ihr im Video: