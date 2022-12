Dieter Bohlen: Schlimme Vorwürfe! Geht er damit endgültig zu weit?

Im Interview mit Radio Hamburg hält Dieter mit seiner ungeschönten Meinung über die Jury-Kollegin von 2016 nicht hinterm Berg. "Ich glaube, sie überschätzt sich ein bisschen", ätzt er und holt süffisant zum nächsten Tiefschlag aus: "Sie sieht besser aus als sie singt." Vor mittlerweile sechs Jahren saßen die beiden gemeinsam in der Jury der 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Doch der Funke sprang beim Pop-Titan offensichtlich nicht über, obwohl er im Anschluss an die TV-Show noch den Hit "Ich sterb für dich" mit Vanessa produzierte. "Das war auch der einzig gute Titel von ihr", disst er munter weiter.

Doch woher kommt die plötzliche Lästerattacke? Immerhin liegt die suboptimale Zusammenarbeit mittlerweile sechs Jahre zurück. Nun, die Steilvorlage lieferte Vanessa selbst mit ihrer Autobiographie "I Do It Mai Way" (Knaur Verlag), in der sie unter anderem von ihrem Jury-Einsatz und Dieters fiesen Mobbingattacken erzählt. Dem habe es seinerzeit nämlich gar nicht behagt, dass sie ihn in einem gemeinsamen Interview "Onkel Dieter" nannte. "Ab diesem Zeitpunkt fühlte ich mich von Dieter voll untergraben", schreibt sie. "Für mich war das schlimm damals. Ich war echt verunsichert." Dieter habe sie nicht nur als Jurorin kritisiert, sondern sogar ihre Songs schlechtgemacht – vor laufender Kamera! "Am dritten oder vierten Drehtag waren bei mir dann die Nerven durch. Als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf, schloss ich mich im Klo ein und heulte." Klar, dass der Musiker solche Aussagen nicht einfach unkommentiert stehen lässt. Knallharte Sprüche rauszuhauen ist schließlich sein erklärtes Markenzeichen...