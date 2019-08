Dieter Bohlen: Schlüpfrige Liebes-SMS enthüllt! So reagiert Carina

Am vergangenen Wochenende starteten die Dreharbeiten zur 13. Staffel von „ “ (ab September bei ). Viele Sänger, Tänzer und andere Performance-Künstler buhlen um die Gunst von Jury-Chef (65), (26) und (62). Doch wie weit gehen speziell die Damen, um eine Runde weiterzukommen?

Dieter Bohlen ist seit Jahren ein Superstar, seine (musikalische) Meinung entscheidet über Karrieren. Kein Wunder also, dass viele versuchen, sich mit dem Pop-Titan gut zu stellen – um so vielleicht auch karrieretechnisch einen Schwung bei Shows wie „ “ oder „Das Supertalent“ zu kriegen? „Ich finde es auch nach so vielen Jahren immer noch mega, dass sich so viele tolle Kandidaten bei ,Das Supertalent‘ bewerben“, schwärmt Bohlen im "Closer"-Interview. „Wir haben da echt schon Hammer-Talente entdeckt!“

Dieter Bohlen ist ein Frauenschwarm

Doch was, wenn es an Talent mangelt – greifen die Kandidatinnen dann auch mal zu härteren Mitteln? „Ich habe in all den Jahren natürlich auch schon öfter Zettel mit einer Telefonnummer zugesteckt bekommen“, erinnert sich der Pop-Titan. „Aber so was kommt für mich gar nicht infrage! Ich bin ja seit mittlerweile 13 Jahren superhappy mit Carina!“ Carina Walz (34) hat Bohlen vor 13 Jahren in einer Diskothek kennengelernt, wie er gerade zum Kennenlern-Jubiläum der beiden auf verriet. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. „Carina ist ja auch ganz oft bei den Aufzeichnungen und Shows dabei, deshalb ist sie auch nicht eifersüchtig. Und wenn sie etwas mitkriegt, würde sie garantiert auch was sagen“, so Bohlen. Eine Chance aufs Weiterkommen hat man mit Augenaufschlag & Co. bei Dieter aber sowieso nicht: „Bei ,Das Supertalent‘ und auch ,DSDS‘ geht es ja nur ums Können!“

Doch nicht nur hinter dem Jury-Pult bekommt Dieter Flirt-Nachrichten zugesteckt – auch auf seinem Instagram-Account geht es manchmal heiß her. „Da schreiben manche Frauen schon echt krasse Kommentare oder Nachrichten. Ich glaube aber, dass da irgendwelche Escort-Damen oder so hinterstecken. Meine Fans sind ja alle total lieb!“

Carina kann Dieter Bohlen vertrauen

Solche Kommentare löscht Dieter dann sofort – tatsächlich pflegt er seinen Account, der mittlerweile rund 1,3 Millionen Follower hat, selbst: „Ich versuche, so gut es geht, auf die Kommentare zu antworten und mit den Fans zu kommunizieren.“ Aber eben nicht, wenn die Botschaften zu eindeutig sind...

Dieter Bohlen: Polizeieinsatz auf seinem Grundstück

Ab September geht der Pop-Titan auf große Tour, in acht Städten spielt er seine größten Hits, darunter Songs von Modern Talking, Blue System und „DSDS“. Und natürlich will er auch da seinen Fans ganz nahe sein: „Ich habe versprochen, dass man ein Foto mit mir machen kann. Ich habe mir fest vorgenommen, nach jedem Auftritt noch für meine Fans zu posieren und mit ihnen Selfies zu knipsen. Das mache ich ja in den Pausen der Live- -Shows auch immer. Aber es wird vermutlich nicht möglich sein, dass alle ein Foto bekommen – das wären ja Tausende!“

Dennoch: Der Jahrhundert-Musiker ist ein Star zum Anfassen. „Ich werde oft von Fans angesprochen und mache dann auch gerne Fotos. Aber gerade bei weiblichen Fans muss ich dann ja auch daran denken, was die Presse wieder aus solchen Bildern machen könnte…“, lacht Bohlen. Denn wenn ihm eines wichtig ist, dann ist es seine Familie. „Ich habe die Tourtermine extra so gelegt, dass Carina mich begleiten kann.“ Denn auch nach 13 Jahren ist klar: Die beiden sind einfach happy miteinander…

