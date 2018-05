Dieter Bohlen: Schock-Beichte!

Huch, das sind definitiv mal ehrliche Worte von Dieter Bohlen! Erst am Samstag kürte der Pop-Titan mit seiner DSDS-Jury den neuen Superstar. Dass er dabei allen Grund zur Freude hat, ist klar. Doch jetzt die Wende! Wie Dieter nun berichtet, würde er dem Ganzen auch mit Skepsis gegenübertreten. Doch warum?

Dieter Bohlen: Er lässt seine Familie für eine andere Frau im Stich!

Dieter Bohlen: Absturz-Beichte

Das Dieter Bohlen kein Blatt vor den Mund nimmt, ist seinen Fans bekannt. So auch jetzt! In einer überraschenden Beichte berichtet Dieter nun, wie schnell der DSDS-Glamour wieder verfliegen kann. So erläutert er gegenüber "RTL": "Das Leben ist hart - keiner kann dir sagen, was mit den Leuten wird, ja? Der eine schafft, die Beatrice Egli, sage ich mal, die macht Tourneen und verdient Kohle ohne Ende, da läuft es und so, ja? Und bei anderen Leuten ist es auf fünf, sechs Jahre gelaufen, meinetwegen wie bei Medlock oder Alexander Klaws hat eine riesen Karriere hingelegt und so weiter. Man weiß das nicht. Und andere sind sofort vorbei. Es wird auch immer schwieriger. Auf dem Teppich bleiben kann nicht schaden." Ehrliche Worte, die ebenfalls einen Einblick in Dieters Erfolgs-Rezept geben. Doch was denkt die aktuelle DSDS-Gewinnerin Marie Wegener über diese Aussage?

Dieter Bohlen: Das denkt Marie Wegener

Obwohl Dieters Beichte definitiv hart ist, scheint sich Marie davon nicht beirren zu lassen. So erläutert sie über ihren Sieg: "Man kann das irgendwie gar nicht realisieren und vor allem kann man auch gar nicht richtig schlafen. Man ist so noch voll in diesem Ding drin, und als ich im Bett gelegen habe - ich habe gedacht, ich kann es nicht glauben!" Ob sie mit dieser Euphorie an ihre aktuellen Erfolge anknüpfen kann? Wir werden sehen...