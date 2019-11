Dieter Bohlen: Schock-Entscheidung! Große Sorge um den Poptitan

ist ein wahres Arbeitstier, gönnt sich selten eine Auszeit. Umso überraschender kommt diese Nachricht: Der " "-Star sagte seine Tour für 2020 ab. Acht Konzerte fallen aus!

Der 65-Jährige begründet seine Entscheidung laut "Bild" mit Sorgen um seine Gesundheit. "Ich möchte nicht Raubbau an meinem Körper betreiben. Wenn ich jetzt so weitermache, würde ich irgendwann die Quittung dafür kriegen, gesundheitlich. Der Stress ist mir einfach zu viel." Schließlich bleiben ihm neben den Live-Auftritten noch seine Jobs als Juror beim "Supertalent" und bei "DSDS".

Dieter Bohlen nimmt sich Zeit für die Familie

Offenbar hängt die Konzert-Absage aber auch damit zusammen, dass sich Dieter Bohlen mehr Zeit für Freundin Carina und seine Kinder nehmen will. "Meine Familie ist in diesem Jahr ausgerastet, weil ich durch meine Tournee 2019 so wenig zu Hause war. Die waren von Anfang an gegen die Tour, die ja auch gar nicht als solche geplant war", so der Poptitan.

Zuvor hatte Dieter Bohlen bereits das geplante neue Album gestrichen. Für 2021 kündigte Bohlen jedoch bereits neue Konzerte an. Bleibt zu hoffen, dass er bis dahin wieder fit und ausgeruht ist...

