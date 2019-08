Dieter Bohlen: Schock-Nachricht für den Poptitan!

Seit 2002 begeistert " " die deutschen -Zuschauer. Tausende Kandidaten bewarben sich jedes Jahr, um Deutschlands neuer Superstar zu werden. Letzte Staffel konnte sich Altenpfleger Davin Herbrüggen den Sieg sichern. Doch anscheinend will kaum einer in seine Fußstapfen treten...

So wenig Bewerber waren beim "DSDS"-Casting

Die Casting-Tour für die 17. Staffel läuft derzeit auf Hochtouren. Am 9. August machte der "DSDS"-Truck im Bremer Kongresszentrum an der Bürgerweide halt. Doch statt Menschenandrang, herrschte gähnende Leere. Laut dem "Weser Kurier" seien gerade mal 20 Bewerber dagewesen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Anscheinend kann noch nicht mal mehr die prominente Jury um und die Kandidaten anlocken...

David Herbrüggen stellte einen Negativ-Rekord auf

Ob es wohl daran liegt, dass die letzten Sieger sofort wieder in der Versenkung verschwunden sind? Davin Herbrüggen landete mit seinem Siegersong "The River" gerade Mal auf Platz 34 der deutschen Charts. So schlecht schnitt vor ihm noch keiner ab! Früher schafften es Gewinner wie Pietro Lombardi oder auf Anhieb an die Spitze. Die goldenen Zeiten von "DSDS" sind wohl wirklich vorbei...

