Ungewohnt offen zeigt sich in letzter Zeit. Der 63-Jährige, der sein Privatleben in den vergangenen Jahren ziemlich konsequent aus der Öffentlichkeit heraushielt, hat anscheinend gefallen an Social Media gefunden. Bei Instagram zeigt sich der Poptitan seit einigen Wochen so offenherzig und privat wie nie! Was steckt nur hinter dieser ungewohnten Offenheit, fragen sich viele.

Dieter Bohlen: Wirbel um eine andere Frau! Carina ist abgeschrieben

Seine Beziehung mit Freundin Carina, mit der er seit zwölf Jahren ohne Trauschein glücklich liiert ist, schützte Dieter Bohlen bislang rigoros vor der Öffentlichkeit. Doch irgendetwas muss kürzlich passiert sein: Der -Chef ist in Plauderlaune und hält auch mit ganz privaten Details nicht hinterm Berg. Doch nun geht Dieter Bohlen sogar noch einen Schritt weiter und schockiert mit einer Aussage, die so wohl keiner erwartet hätte! Völlig unvermittelt spricht der -Star von Trennung! Ein Liebes-Aus, das niemand kommen sehen hat - herausposaunt mitten im -Studio! Was hat sich Dieter Bohlen nur dabei gedacht? Und wie soll es jetzt weitergehen?

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: