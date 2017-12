Dieter Bohlen: Schockierende Fremdgeh-Enthüllung um den Poptitan

Vom Jury-Boss zum Quiz-Fuchs... Nanu?! Was macht denn Dieter Bohlen in der ARD-Wissens-Show?

Das wird ein Ausflug in fremde Gefilde, der ordentlich Spannung verspricht! Dieter Bohlen (63) testet am 30. Dezember in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ sein Wissen. „Ich wollte die ganzen Jahre schon was Neues ausprobieren“, erklärt der Pop-Titan gegenüber "Closer".

„Meine Oma hat immer gesagt: ‚Jetzt sticht den Dieter der Hafer.‘ Damit meinte sie, dass es mir mal wieder zu gut geht und ich mich aufs dünne Eis wage“, erklärt Dieter vollmundig gegenüber "Closer" und freut sich auf sein ungewöhnliches Quizshow-Debüt.

Dieter Bohlen: „Spüre den Reiz, mal was anderes zu machen“

Offerten dieser Art bekommt das Musik-Genie sicherlich jede Woche. Doch diesmal wurde Dieters Herz erweicht: „Eigentlich langweilen mich solche Anfragen. Aber die waren so lieb und haben mich immer wieder gebeten. Da konnte ich irgendwann nicht mehr absagen.“

Doch auch andere Aspekte neben dem weichen Kern des Pop-Titans spielten eine Rolle. „Ich spüre den starken Reiz, mal was anderes auszuprobieren. Ich habe auch schon neue Formate entwickelt und meinen Freunden von RTL angeboten“, verrät Bohlen. Das sei beim Sender auch auf offene Ohren gestoßen. Doch RTL setzt ja bereits an 35 Samstagen im Jahr zur PrimeTime auf ihren Quoten-König. „Es hieß dann nur: ‚Wann sollen wir das senden, Dieter?‘ Gute Frage“, gibt der Star-Juror mit einem Lachen zu.

Dieter Bohlen & Carina: Nachwuchs-Überraschung!

Nun geht Bohlen also den senderübergreifenden Ausweg über die Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Ein Modell, das Schule machen könnte? „Eine Quizshow reizt mich schon. Aber erst mal schaue ich mir das mal an, okay?“ Angst, sich zu blamieren, hat der Sechsfach-Papa aber nicht: „Die hatte ich im Leben nie. Sonst kann man auch nichts erreichen.“

Und muss RTL sich denn Sorgen machen, wenn ihr Zugpferd „fremdgeht“? „Nein, nein. Alles gut. Wir sind Freunde. Da kann man auch mal auswärts essen.“ Na dann: guten Appetit.