Dieter Bohlen: Schockierendes Unfall-Drama!

Nach seinem Urlaub auf Mallorca ist endlich wieder zurück in Deutschland. Derzeit befindet er sich in Bremen für die Castings von " " und lässt es sich im luxuriösen Bremer Park Hotel gutgehen.

Trotzdem sind die Fans in großer Sorge! Denn es gab einen schlimmen Unfall, wie Dieter Bohlen jetzt bestätigt!

Dieter Bohlen: Hochzeits-Sensation?

Dieter teilt aus!

Auf seinem -Account ließ der Poptitan jetzt ordentlich Dampf ab. "Ich bin gerade aufgestanden. Da stand wieder so ein Scheiß Paparazzo da vorne", ätzte er. In einem Video filmte er den Fotografen sogar, hielt ihm die Kamera direkt ins Gesicht. "So sieht ein Paparazzo aus, der einen den ganzen Tag nervt. Er ist nicht gut genug, um Fotograf zu sein und zu faul, um zu arbeiten." Autsch, das hat gesessen!

Dieter Bohlen: Stinksauer! Jetzt schlägt er öffentlich zurück

Paparazzi belästigen seine Familie

Es ist nicht das erste Mal, dass Dieter mit den nervigen Fotografen aneinandergerät. "Paparazzi haben mir sogar mal Drogen vor mein Schlafzimmer gestellt. Einer hat sich vor meine Kinder gestellt und sie die ganze Zeit geknipst. Um die Ecke stand noch ein Paparazzo, der fotografieren wollte, wie der böse Bohlen sich aufregt", erzählte er.

Dann der bittere Autounfall. Was genau passiert ist und wie Dieter Bohlen damit umgeht? Das seht ihr im Video!