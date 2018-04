Dieter Bohlen: Schwere Vorwürfe von einem Kollegen

Bäm – jetzt trifft es mal den Dieter: „Jerks.“-Star Christian Ulmen geht in einem Interview mit InTouch auf den Pop-Titan los …

Deutschland sucht den Superstar“ (samstags, 20.15 Uhr, RTL) – ohne Dieter Bohlen? Kaum vorstellbar! Jede Woche schalten mehrere Millionen Zuschauer ein, nur um dem Pop-Titan dabei zuzugucken, wie er seine Kandidaten mal wieder in die Mangel nimmt und einen lustigen (manchmal sogar ziemlich fiesen) Spruch wie „Ja, dein Talent hat geglänzt. Leider durch Abwesenheit!“ raushaut.

Dieter Bohlen polarisiert

Doch Dieters brachial ehrliche Art kommt nicht bei allen gut an. „Jerks.“-Star Christian Ulmen (42) ist jedenfalls kein Fan davon! Im Gespräch mit InTouch ätzt er gegen den 64-Jährigen und dessen Erfolgssendung: „Ich würde meinen Kindern niemals erlauben, an einer Castingshow wie ‚DSDS‘ teilzunehmen – da würde ich ihnen ganz klar von abraten. Niemand hat das Recht, dich oder deine Kunst zu beurteilen“, so der Schauspieler. „Ich glaube aber, dass unsere Kinder auch niemals auf die Idee kommen würden, sich diesem beinahe faschistischen Jury-Tribunal auszusetzen.“

Dieter Bohlen: Bittere Abrechnung

Autsch – harte Worte, die Christian da von sich gibt. Und der Ehemann von Moderatorin Collien Fernandes holt sogar noch weiter aus: „‚DSDS‘ ist vor allem dazu da, Menschen vorzuführen. Und die Sendung stellt Kunst als etwas dar, das wie beim Militär über Disziplin, Anpassung und Gehorsam funktioniert. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall“, findet er. „Talente, und sogar fehlende Talente, sind nicht dazu da, dass Dieter Bohlen über sie urteilt und so was sagt wie ‚Du klingst wie ein Mülleimer‘ oder so.“

Und Christian ist nicht der Einzige mit dieser Meinung. Tatsächlich wird Chefjuror Dieter Bohlen immer wieder von Medienexperten vorgeworfen, dass er „DSDS“-Teilnehmer bloßstellt, auch wenn er selbst wahrscheinlich anderer Meinung ist und das Ganze nur als Unterhaltung sieht. Doch auch da gibt es Grenzen...