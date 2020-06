Dieter Bohlen: Seine besten Sprüche im Video!

Seine Sprüche sind quasi das Salz in der Suppe!

Manchmal geschmacklos, manchmal originell, aber immer unterhaltsam - was der Poptitan von sich gibt, hat oftmals Kult-Potenzial. Auch wenn er sich bei der Bewertung der Kandidaten mehr als einmal am Rande des guten Geschmacks bewegt hat. Doch ohne den Chef-Juror wäre Deutschland sucht den Superstar einfach nur langweilig. Juroren kommen und gehen, aber Dieter bleibt letztendlich die einzige Konstante in der Sendung.

Zugegebenermaßen ist er in der letzten Jahren etwas braver geworden, aber früher hat er schon so manchen legendären Kracher rausgehauen wie zum Beispiel:"Dein Nachteil ist, dass du keine Vorteile hast!". Noch mehr lustige Sprüche von Dieter Bohlen seht Ihr in einer neuen Folge von InTouch TV.

