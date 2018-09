Dieter Bohlen: Sitzt Sido mit in der DSDS-Jury?

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Erst vor einigen Wochen ließen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi die Bombe platzen, dass Pietro als neues Mitglied der DSDS-Jury neben Dieter und Co. platznehmen wird. Nun die nächste Juroren-Neuigkeit!

Die Nachricht war die Sensation für alle -Fans. wird in der nächsten Staffel von DSDS als neues Juroren Mitglied neben Dieter und Co. sitzen und über das Weiterkommen der Kandidaten entscheiden. Doch wer wird noch am Juroren-Pult platz nehmen? Auch Rapper galt lange Zeit als geheimer Jury-Favorit. Können sich die Zuschauer auch auf ihn in der nächsten Staffel freuen?

Dieter Bohlen lüftet das "Supertalent"-Geheimnis

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi zusammen bei DSDS

Eine bessere Kombi, als Dieter Bohlen und Pietro Lombardi könnte es in der nächsten DSDS-Staffel definitiv nicht geben. Doch wie sieht es eigentlich mit den anderen Juroren-Mitgliedern aus? Wer wird noch mit dabei sein und Dieter und Pietro unter die "Entscheidungs-Arme" greifen? Bereits des Öfteren wurde schon darüber spekuliert, ob auch Rapper Sido neben Dieter und Pietro platz nehmen wird. Doch kann Dieter Sido von DSDS überzeugen?

Dieter Bohlen: Das denkt Sido über seine DSDS-Jury-Teilnahmen

Wie Sido berichtet, hat er von einer Teilnahme bei DSDS eine ganz klare Meinung. So verrät er gegenüber "express.de": "In diesem Umfeld möchte ich nicht stattfinden, da wird Musik nicht ernst genommen." Ehrliche Worte, die zeigen: Sido und Dieter werden wohl nicht ins Geschäft kommen. Ob Dieter Sido allerdings noch umstimmen kann? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf den Staffelstart im nächsten Jahr!