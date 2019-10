Reddit this

Dieter Bohlen: So gedenkt er DSDS-Gewinner Alphonso Williams

Dieter Bohlen trauert: So äußert sich der Poptitan zum Ableben von DSDS-Liebling Alphonso Williams.

Fans und Familie trauern um Alphonso Williams.

Am Samstag erlag der lebensfrohe Entertainer nach mehreren Wochen im Krankenhaus seiner Prostatakrebs-Erkranung.

Nicht nur bei Freunden und Familie sorgte die Meldung vom Tod des -Gewinners für Bestürzung, jetzt äußert sich auch zum Ableben seines ehemalgien Show- .

Dieter Bohlen ergriffen: So möchte er Alphonso Williams in Erinnerung behalten

Gegenüber der Bild erinnerte sich der Poptitan an die gemeinsame Zeit mit dem Entertainer bei DSDS und sprach über die besondere Lebensfreude des Sängers:

"Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht", so der Juror gerührt.

Neben seinem Charakter als Frohnatur sei Alphonso Williams auch durch seine besonders liebevolle Art gegenüber seinen -Kollegen aufgefallen:

"Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns", erinnert sich Dieter Bohlen, "Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft."