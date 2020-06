Dieter Bohlen spricht Klartext zur Trennung von Vanessa Mai

War Bohlen etwa von dem Verhalten der 25-Jährigen, das öfter als divenhaft beschrieben wird, genervt? In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich das Bild des einst so frischen, unverbrauchten Schlagersternchens jedenfalls kräftig verschoben. Vor allem in der Tanz-Show „Let’s Dance“ wirkte Vanessa extrem verbissen, verkrampft und auf sich selbst fixiert. „Also, ich wirke wahrscheinlich so und muss mir das auch oft anhören, dass ich halt sehr abgehoben und arrogant und so was... Das musste ich mir schon oft durchlesen“, sagte Vanessa erst vor Kurzem zu diesen Vorwürfen. Sie selbst macht die hohen Erwartungen an ihre Person dafür verantwortlich: „Ich habe das Gefühl, ich werde immer unsicherer, weil der Druck natürlich auch immer größer wird.“