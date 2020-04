Dieter Bohlen: Süße Familien-News!

Reddit this

Das Coronavirus hat Deutschland immer noch fest im Griff. Wir sollen soziale Kontakte vermeiden, müssen zu Hause bleiben. verbringt die Quarantäne-Zeit mit seiner Familie in seinem Haus in Tötensen. Jetzt gibt er einen Einblick in seinen Alltag...

Dieter Bohlen kocht für seine Kinder

"Wir hocken ja 24 Stunden aufeinander. Die es am schlechtesten hat, wenn ich ehrlich bin, ist Carina – weil, die muss natürlich auch ein bisschen das Haus sauber machen", erzählt der Poptitan jetzt im Interview mit . Und fügt hinzu: "Wir helfen natürlich alle. Ich habe heute gekocht." Dieters Spezialgericht: Spaghetti. "Man muss die Spaghetti erstmal 12 Minuten in kochendes Salz-Wasser legen. Und dann mache ich da ein bisschen Schlagsahne und ein bisschen weniger Butter dazu. Meine Kinder lieben das!"

Auch beim Homeschooling greift Dieter seiner Carina unter die Arme. "Ich mache Sport und Carina macht Mathe und Deutsch. Und Musik übernehme ich natürlich auch. Die richtigen Fächer macht aber Professorin Carina Walz." Klingt so, als hätte Carina im Hause Bohlen alles im Griff!

