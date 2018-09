Dieter Bohlen & Sylvie Meis: Süße Hochzeits-News!

Bisher war einfach nicht der Richtige für sie dabei. Deshalb vertraut in Sachen Liebe nun ihrem Mentor (64). „Er sagt mir immer, ich bräuchte einen 50-jährigen kernigen Typen“, verriet die Moderatorin in „Bunte“. „Einen, der treu ist und keine Spielchen spielt. Was Verlässliches eben.“ In puncto Beständigkeit hatte die Niederländerin bisher wenig Glück. Ihre längste Beziehung war die mit (35), dem Vater ihres Sohnes Damián (12). Die Ehe hielt acht Jahre.

Dieter Bohlen gibt Sylvie Liebes-Tipps

Seither ist es mit der Liebe so eine Sache. Dieter Bohlen glaubt, dass der Grund für das Scheitern ihrer Beziehungen die Männer sind. „Er behauptet, meine bisherigen Partner seien viel zu schön gewesen.“ Daher sucht Sylvie jetzt nach einem kraftvollen Mann mit Dreitagebart. „Bislang war Rafael die große Liebe meines Lebens. Aber ich hoffe und bete, dass ich der echten Liebe noch ein zweites Mal begegne“, verrät sie. „Das Gefühl, verheiratet zu sein, mochte ich schon sehr.“

Sylvie Meis: Dieter Bohlen verrät ihr pikantes Geheimnis

Wenn es nach ihr geht, können bis zu ihrem 50. Lebensjahr also gerne noch einmal die Hochzeitsglocken läuten. „Dieter Bohlen ist Trauzeuge – und vielleicht habe ich noch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit.“