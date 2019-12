Dieter Bohlen & Thomas Gottschalk: Jetzt holt Dieter zum Gegenschlag aus!

Es wird nicht ruhig bei Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen. Erst vor einigen Tagen teilte Thomas gegen Dieter aus. Nun schießt der Pop-Titan zurück...

Dieter Bohlen: Tränen-Drama bei ihm zu Hause! Wieso hat er das getan?

Thomas disst Dieter Bohlen

Bei "Maischberger" plauderte übers Älterwerden und ließ es sich nicht nehmen, einen Seitenhieb gegen loszuwerden: "Alles, was wehtut, lehne ich von vornherein ab. Spritzen in irgendwelcher Form… am Ende ende ich wie Bohlen. Das kann nicht sein." Autsch! Definitiv harte Worte, die an Dieter nicht spurlos vorüber gehen. So nutzt der Pop-Titan nun die Gunst der Stunde, um zum Gegenschlag auszuholen...

Dieter Bohlen schießt gegen Thomas

Im "Fellner! Live"-Interview lässt Dieter seinen Gefühlen nun freien Lauf und zeigt, dass er die Anfeindung von Thomas nicht auf sich sitzen lässt: "Thomas hat gerade ein Buch veröffentlicht und da muss ich immer herhalten, als Promotion-Vehikel. Bei seinem ersten Buch war das schon so, da hat er irgendeine Scheiße über mich erzählt, um ein bisschen in die Medien zu kommen – und das ist jetzt wieder genauso." Er fügt hinzu: "Er möchte nicht ich sein oder nicht so zu Ende gehen, aber ich möchte auch nicht so enden wie er. Selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er." Oh je! Ob bei den beiden Streithähnen wohl jemals wieder Ruhe einkehrt? Wir können gespannt sein...

Oh je! Große Sorge um Dieter! Wie geht es ihm wirklich?