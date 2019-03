Dieter Bohlen: Tragödie in der Familien-Villa!

Unfassbar, was jetzt ans Licht kommt! (64) machte angeblich schlimme Fehler - und die könnten ihn wieder einholen…

In ihrem Buch lässt (50) kein gutes Haar an ihm – und erhebt schwere Vorwürfe. Die beiden feierten 1996 eine Blitzhochzeit in Las Vegas – obwohl Bohlen seit sieben Jahren mit (53) liiert war. Er rief das Model an, sagte angeblich „Ich habe dir eine Wohnung besorgt und würde dich bitten, auszuziehen!“

Doch sein Glück mit Verona war nur von kurzer Dauer – dann, schreibt sie, hätte sie ihn mit Naddel im Bett erwischt. Schwer gekränkt wollte Verona vier Wochen nach der Hochzeit ihre Sachen aus der Villa holen, wo Bohlen ihr, ihrer Darstellung nach, ins Gesicht schlug! Folge: Trommelfellriss, Platzwunde. „Das war eine Ausholbewegung im Affekt“, sagte der dazu, „für mich ist das kein Schlagen“.

Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht. Auch Carina Walz (35), Bohlens Lebensgefährtin, hat davon erfahren. Wie es ihr geht? Fraglich! Trotzdem nagt die Eifersucht auch nach zwölf Jahren an ihr: „Er bekommt tausende Angebote von Schönheiten“, sagte sie. Aber er sei „treu und betrügt niemanden. Er ist der liebste Mann der Welt!“ Verona sieht das anders. Wie es scheint, gibt es jetzt wohl Redebedarf im Hause Bohlen.