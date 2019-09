Dieter Bohlen: Traurige Beichte!

Huch, so kennt man Dieter Bohlen ja gar nicht. In einer emotionalen Beichte schüttet der Pop-Titan nun sein Herz aus...

Bei ist ordentlich was los! Momentan ist der Pop-Titan in Füssen, da dort die Aufzeichnungen der Jury-Castings von "Deutschland sucht den Superstar" laufen. Eigentlich ein Grund zur Freude! Schließlich ist Dieter das absolute -Urgestein schlechthin. Doch jetzt das Traurige...

Dieter Bohlen ist traurig

Via " " schüttet Dieter Bohlen nun sein Herz aus und berichtet seinen Fans, dass ihm seine Familie manchmal ganz schön fehlen würde. So auch jetzt! In dem Clip ist Dieter dabei zu sehen, wie er durch die malerische Natur Bayerns joggt und seinen Fans vorschwärmt: "Schöner ist es nur im Paradies." Jedoch ergänzt er wehmütig: "Manchmal wäre man auch gerne mit seiner Freundin oder der Familie hier, um das zu teilen. Da bin ich so ein bisschen traurig." Oh je! Armer Dieter! Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen...

Dieters Fans stehen ihm bei

Wie unter dem Post von Dieter deutlich wird, sind seine Fans von seiner Ehrlichkeit total begeistert. So kommentieren sie: "Heute ist Sport- und Joggingtag, und du hast die wundervolle route gewählt wundervolle Aussichten Dieter!! Ich grüße Ihre Familien und wünsche ihnen gute Gesundheit" sowie "Mit Deinem schönen Video, lässt es sich meeeeeeega in den neuen Tag starten. Danke Dir." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht...

Oh je! Große Sorge um Dieter Bohlen!