Dieter Bohlen: Traurige Neuigkeiten!

Wie bitter! Erst vor einigen Wochen meldete sich bei seinen Fans zu Wort und erklärte, dass er bei auf einen Fake-Account gestoßen ist, der seinen Namen dafür missbraucht, um mit seiner Community ins Gespräch zu kommen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Dieter muss schlimmen Betrug verkraften

Wie Dieter vor einigen Wochen berichtete, sind einige Fans auf ihn zu gekommen. die ihm von dem Instagram-Fake-Account berichteten. Nicht nur für Dieter ein absoluter Schock! Auch seine Fans zeigten sich sichtlich erschrocken über so viel Dreistigkeit! Danach wurde es ruhig um den Betrugsskandal - bis jetzt! Wie nämlich nun ein aufmerksamer Fan erneut verrät, kursiert schon wieder ein Dieter-Fake-Account im Netzt...

Dieter muss erneute Klatsche verkraften

"Und wieder gibt es einen Fake Dieter Bohlen der mit einem befreundet sein will… was denken die sich den dabei?????", heißt es von einem Fan unter dem jüngsten Instagram-Post von Dieter. Für Dieter absolut unverständlich! So gibt er zu verstehen: "Horror, dass Insta nichts dagegen macht." Und auch die anderen Follower sind sprachlos: "Ich hab auch so einen möchte gern Dieter Bohlen in meiner Liste... Lächerlich! Da will einer nur Aufmerksamkeit." Wie die Geschichte wohl ausgeht? Wir können gespannt sein...

