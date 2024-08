Dieter Bohlen und Carina: Er ergreift Hals über Kopf die Flucht

Flucht aus Mallorca? Grundsätzlich störe er sich gar nicht an den vielen Urlaubern auf der Sonneninsel, so der "DSDS"-Juror. "Doch die Sauftouristen benehmen sich oft extrem daneben. Zu Hause würden sie sich so niemals aufführen!" Deshalb meide er auch den Ballermann nahe der Inselhauptstadt Palma, bleibe im Nordosten der Insel. Und wenn ihm auch hier der Trubel zu viel wird, schnürt Dieter neuerdings gerne die Wanderstiefel. "Wenn du allein sein willst, kannst du vier Stunden wandern, da kommt nichts." Nur seine Freundin Carina (39) darf ihn begleiten. Die hat er übrigens 2006 in einer Bar auf der Insel kennengelernt.

Ob sich Dieter und seine Carina wohl in den kommenden Jahren ein anderes Urlaubsdomizil aussuchen werden, oder sie Mallorca treu bleiben? Wir können gespannt sein ...