Sie gelten als eines der absoluten Vorzeige-Paare der Show-Branche: Dieter Bohlen (64) und seine Freundin Carina (34). Seit zwölf Jahren sind sie zusammen. Sie führen eine Beziehung ohne Skandale! Fehltritte? Fehlanzeige! Liebes-Harmonie ohne Ende. Bis jetzt. Denn plötzlich spielt Carina mit dem Feuer! Es bahnt sich eine gefährliche Entwicklung an. Riskieren sie ihr großes Glück?

Dieter Bohlen und Carina: Die Rollen sind klar verteilt

Die Rollen waren stets klar verteilt: (64) ist der große Star, verdient die dicke Kohle und steht im Rampenlicht. Carina (34) hingegen hält sich hinter den Kulissen auf. „Sie möchte am liebsten nichts sagen, möchte eben immer im Hintergrund bleiben“, so der " "-Juror vor Kurzem. „Ich habe immer nach so etwas gesucht.“ Tja, so einfach ist es inzwischen wohl nicht mehr. Die gelernte Hotelkauffrau Carina hat zu Hause die Zügel fest in der Hand: „Ich verwalte Dieters Musikverlag, koordiniere alle Termine, alle Werbeanfragen.“ Carina kümmert sich zusätzlich um den Haushalt und die Kinder. Die 34-Jährige ist also die Managerin im Hintergrund , ohne die nichts wirklich laufen würde. Doch damit nicht genug!

Das Supertalent: Zuschauer wählen Stevie Starr ins Finale

Kann Dieter Bohlen Carinas Erfolg verkraften?

Obwohl Carina und ihr Ehemann Dieter Bohlen neulich betonten, dasss die 34-Jährieg nicht alleine vor die Kamera treten möchte, hat sie ihren Partner im Internet bei vertreten. Dort geben sie nämlich zusammen in "Dieters Tagesschau" täglich einen Einblick in das Carina-und Dieter-Leben. Allerdings tauchen nun Spekulationen auf, dass sich die hübsche Brünette seitdem doch ganz wohl vor der Linse fühle. Deswegen soll sie eine eigene -Show bekommen! Vielleicht hat sie sich aus diesem Grund in Hamburg mit (40) getroffen, wie Bilder in den letzten Wochen zeigten. Die Niederländerin kann ihr garantiert gute Tipps geben. Denn in Sachen TV-Karriere kennt sich Sylvie bestens aus. Ob das Dieter Bohlen gefällt? Könnte er es ertragen, dass Carina an seiner Seite berühmt wird und er plötzlich die zweite Geige spielt?