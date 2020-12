Dieter Bohlen & Carina Walz: Süße Hochzeits-Beichte!

Als Dieter Bohlen 2019 Nick Ferretti in einer Fußgängerzone auf Mallorca entdeckte, war es um ihn geschehen. Er konnte ihn davon überzeugen, an "Deutschland sucht den Superstar" teilzunehmen. Dort belegte der Sänger mit der Mega-Stimme sogar den zweiten Platz. Nun versucht er erneut sein Glück - dieses Mal allerdings beim "Supertalent". "Ich verstehe nicht, warum so eine fantastische Stimme noch kein Weltstar ist", erklärt Dieter fassungslos im Gespräch mit "Bild". Und er geht sogar noch einen Schritt weiter...