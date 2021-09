Dieter Bohlen & Michael Wendler: Jetzt eskaliert der Streit komplett

Michael feuert gegen Dieter

Das will Michael so allerdings nicht akzeptieren und holt auf "Telegram" zum Gegenschlag aus. "Wie armselig, Herr Bohlen! Was für eine miese Anspielung, ich hätte etwas mit seinem Rausschmiss bei RTL zu tun. Bohlen alleine ist schuld an den miesen DSDS-Quoten der Vergangenheit. Die Luft war einfach raus. Seine monströsen Gagen-Vorstellungen konnte und wollte offensichtlich RTL nicht mehr erfüllen", feuert er. "DSDS war ein gutes Projekt zur Findung von echten Gesangstalenten. Mit den Jahren verlor DSDS jedoch seine Glaubwürdigkeit und es ging nur noch um Bashing und Verachtung der mutigen Bewerber für diese Castingshow. Zuletzt schreckte es immer mehr Talente ab, teilzunehmen."

Auch an dem Sender lässt der Verschwörungstheoretiker kein gutes Haar. "Leider musste sich RTL den Kabalen beugen und sich von mir erst distanzieren und dann wurde ich in übelster Weise denunziert, deformiert und verpixelt. Diese menschenverachtende Darstellung grenzte an Körperverletzung, erfüllt den Straftatbestand der Beleidigung und des Mobbing und war selbst für RTL-Verhältnisse mehr als niveaulos", poltert der 49-Jährige. "Und wenn der RTL Geschäftsführer Jörg Graf sich dann noch hinstellt und öffentlich behauptet, er positioniere sich mit seinem Sender gegen Mobbing und Ausgrenzung, dann schlägt es dem Fass den Boden aus, wenn man vergleicht, was sie sagen und sie tun."

Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen...