Dieter Bohlen & Pietro Lombardi: "DSDS"-Hammer! Das Comeback steht kurz bevor

Pietro wünscht sich ein "DSDS"-Comeback

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wann Pietro wieder im TV zu sehen sein wird. "Schwer zu sagen. Ich habe mega viele Angebote, aber keine einfache Entscheidung", antwortet er ehrlich. "Ich mache das jetzt 11 Jahre, deshalb habe ich auch keine Eile. Aber Formate wie 'Let's Dance'/'Masked Singer', die mich alle angefragt haben, [da] bin ich im Kopf noch weit entfernt, obwohl ich großer Fan bin." Er wolle sich viel Zeit nehmen, um das perfekte Format für ihn zu finden.

Doch schon im nächsten Satz lebt die Hoffnung der Fans wieder auf! "Mein Traum ist es, 'DSDS' irgendwann mit Dieter Bohlen zu dem zu machen, was es mal war. Und aktuell mit der neuen Jury, auch wenn alles super Menschen sind, kann es das niemals werden. Ich glaube an ein Comeback. Vielleicht kommt aber trotzdem mal was von Dieter und mir, wir reden sehr viel." Wie schön!