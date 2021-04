Dieter Bohlen & Pietro Lombardi: Sie sind endlich wieder vereint

Pietro war gerade in Hamburg und stand dort zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi für "Wer weiß denn sowas?" vor der Kamera. Da lässt er sich einen Besuch bei seinem Kumpel natürlich nicht entgehen! Vor Dieters Haus entdeckt er allerdings etwas, was ihm die Sprache verschlägt. "Eine Sache... man darf natürlich nicht zu viel zeigen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Garten gesehen", erklärt der 28-Jährige mit großen Augen.

Unter dem Video häufen sich bereits die begeisterten Kommentare der Fans. "Ihr beiden seid ein schönes Dreamteam. Macht doch noch mal was zusammen", schreibt ein Follower. Ob wir Dieter und Pietro wohl bald wieder zusammen vor der Kamera sehen werden? Es bleibt spannend...