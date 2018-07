Dieter Bohlen und seine Carina: Zuckersüße Ankündigung!

und seine Carina sind seit zwölf Jahren überglücklich. Auch heute strahlen die beiden noch wie frisch verliebte Teenager. Um so überraschender kommt da jetzt diese süße Ankündigung!

Dieter Bohlen: Er zeigt Carinas Liebes-Tattoo

Dieter Bohlen: "Heute ist ein besonderer Tag für mich und Carina."

In seiner "Dieters Tagesschau" bei lässt der Poptitan seine Fans so nah an sich ran wie noch nie. Ob beim Sport, beim gemütlichen Dinner oder beim Ausflug mit seiner Carina - die Fans sind überall dabei. Jetzt dürfen sie auch an diesem besonderen Moment teilhaben. "Heute ist ein ganz besonderer Tag für Carina und mich. Und zwar - ich erzähle jetzt wirklich keine Scheiße - die Wahrheit ist: Wir gehen nach eineinhalb Jahren jetzt das erste Mal alleine ohne Kiddies essen. Also ganz was besonderes! Carina hatte sich das gewünscht", erklärt Dieter Bohlen grinsend.

Was Carina sich wünscht, lässt der 64-Jährige natürlich wahrwerden. Denn er weiß: "Ist sie glücklich, bin ich es umso mehr!"

Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen (@dieterbohlen) am Jul 18, 2018 um 8:33 PDT

Dieter Bohlen und Carina: Seit zwölf Jahren unzertrennlich

Dieter Bohlen und seine Carina haben sich gesucht und gefunden. Die beiden sind seit zwölf Jahren zusammen, sie haben zwei Kinder. Einen Sohn und eine Tochter. Doch so glücklich die Familie auch ist, auch das Promi-Paar braucht Zeit für sich.